Anci, i salernitani eletti

Nel consiglio nazionale dell’Anci ci sono diversi i sindaci della provincia di Salerno. Tra questi vi è Anna Petta, primo cittadino di Baronissi che è stata ufficialmente nominata membro del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Un incarico di grande prestigio, che rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un’importante occasione per dare voce al territorio di Baronissi e all’intera Valle dell’Irno nelle più alte sedi istituzionali nazionali. “Desidero congratularmi con il presidente Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e con Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, recentemente eletto presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci. A entrambi va il mio ringraziamento e il mio sincero augurio di buon lavoro” – ha dichiarato la Sindaca Petta. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Partito Democratico della Provincia di Salerno e al Consiglio Nazionale dell’Anci per la fiducia accordatale con questa nomina nel nuovo organo nazionale, guidato dal campano Gaetano Manfredi. Questo incarico, ha spiegato Petta, sarà caratterizzato da un lavoro intenso e stimolante, volto a promuovere il dialogo tra istituzioni e sindaci di tutta Italia per individuare soluzioni condivise alle problematiche che affliggono quotidianamente i Comuni italiani. “La fiducia tra cittadini e istituzioni è il cuore del nostro impegno: rafforzarla è essenziale per accrescere la credibilità della politica. Dedico questo risultato ai cittadini di Baronissi, che meritatamente ottengono un riconoscimento così prestigioso, e alla mia famiglia, che mi sostiene sempre con grande dedizione”. Anna Petta ha ribadito il suo impegno per il buongoverno, il miglioramento della qualità della vita e la tutela delle autonomie locali. All’interno del Consiglio Nazionale dell’Anci, lavorerà per garantire sviluppo e competitività ai territori, rappresentando le istanze dei Comuni italiani con determinazione e concretezza. “Sarà un percorso impegnativo, ma sono certa che insieme potremo ottenere risultati significativi per il bene delle nostre comunità e dell’intero Paese”. Tra gli amministratori vi è anche Michele Strianese, Sindaco di San Valentino Torio e già componente del Direttivo Regionale Anci Campania e delegato all’ Assemblea Congressuale. Un impegno di livello nazionale, dunque, per il Sindaco di San Valentino Torio e dunque una bella soddisfazione per un medio comune come il Paese degli Innamorati. “Ringrazio il Partito Democratico della Provincia Di Salerno, l’on. Piero De Luca, il Consiglio Nazionale di Anci, che hanno espresso fiducia nei miei confronti proponendomi come componente del nuovo consiglio nazionale, guidato proprio dal campano sindaco di Napoli Gaetano Manfredi”. Anche il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, fresco di nomina nel comitato direttivo regionale dell’Anci, è stato eletto nel Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nel corso del 20esimo Congresso Nazionale che ha sancito ieri l’elezione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a nuovo Presidente. La nomina di Della Monica, avvenuta nel corso del della 41esima Assemblea Nazionale dal titolo “Facciamo l’Italia, giorno per giorno”, che si conclude oggi presso il Lingotto di Torino, conferisce al primo cittadino di Cetara un nuovo importante impegno di levatura nazionale e rappresenta contestualmente una grande opportunità non solo per il piccolo borgo marinaro che ha saputo in questi anni consolidare la propria identità facendo leva sulla tradizione della pesca ma per l’intero territorio della Costiera Amalfitana. “La nomina nel Consiglio Nazionale dell’Anci è un riconoscimento che rappresenta l’occasione per dare voce all’intera Costiera Amalfitana – dice il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica – Si tratta di un ulteriore importante impegno che mi appresto ad assumere con quella stessa passione e quella dedizione che hanno contraddistinto in questi anni l’azione della mia Amministrazione Comunale nella consapevolezza di poter meglio rappresentare le esigenze dell’intero comprensorio della Costiera Amalfitana convinto di poter far leva sulla grande forza dell’Anci che è sempre stata nella sua unità, al di là delle provenienze territoriali e delle appartenenze politiche. Ringrazio il Partito Democratico della Provincia di Salerno e l’on. Piero De Luca, l’Assemblea Nazionale dell’Anci, che ha espresso fiducia nei miei confronti proponendomi come componente del nuovo Consiglio Nazionale che sarà presieduto dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Come ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’Assemblea Nazionale di ieri, l’Anci è una magnifica raffigurazione dell’Italia fatta di impegno quotidiano profuso in prima linea. Per questo, al di là delle appartenenze, occorre trovare sinergia e concordia per affrontare insieme tematiche importanti per le nostre comunità a cominciare dalla difesa dell’ambiente, della risorsa mare, del dissesto idrogeologico e dalla manutenzione del territorio. Argomenti questi snocciolati ieri dal presidente Manfredi nella relazione di apertura come nuovo presidente dell’Anci e che interessano drammaticamente anche la Costiera Amalfitana che mi onoro di rappresentare in un contesto autorevole come il Consiglio Nazionale dell’Anci”. Tra gli amministratori vi è anche il sindaco di Pollica Stefano Pisani, contestata dal presidente della Fondazione Angelo Vassallo che ne ha chiesto l’esclusione dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani. La richiesta non si ferma qui: la Fondazione chiede che anche il Comune di Pollica venga escluso dall’Anci, poiché i comportamenti di Pisani, sia a livello personale che istituzionale, sono in aperta contraddizione con i valori di legalità e di impegno antimafia che l’Associazione dichiara di rappresentare. Dalla 41esima Assemblea Anci ribattezzata “Facciamo l’Italia giorno per giorno” in corso a Torino, arrivano le nomine del neo presidente eletto dell’ufficio di Presidenza dell’Associazione formato dai delegati per materia, dai coordinatori delle conferenze e delle consulte previste dallo Statuto e dal Presidente del Consiglio Nazionale oltre che dei vice presidenti nazionali. Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti è nell’ufficio di Presidenza con la delega all’Urbanistica, rigenerazione urbana e periferie. Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Ritorno in Anci nell’Ufficio di Presidenza come in passato ma questa volta con una delega importante. Un grande risultato che testimonia il lavoro che stiamo facendo sul nostro territorio per Scafati. Un ringraziamento al mio coordinatore regionale, Fulvio Martusciello (FI) per avermi supportato in questa nomina. Rappresenterò le esigenze del territorio e dei sindaci campani al Governo nazionale su temi importanti che riguardano le nostre città. La crescita dei territori richiede collaborazione tra le istituzioni attraverso anche il lavoro nei singoli comuni dei sindaci. E’ importante interloquire con il Governo per formulare proposte e definire criticità”. Le reazioni. “A nome di Confapi Napoli e delle imprese che rappresentiamo, desidero esprimere le più sentite congratulazioni al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per la sua elezione all’unanimità a presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Si tratta di un riconoscimento prestigioso che valorizza il suo impegno per il territorio e la sua capacità di rappresentare con autorevolezza le istanze delle comunità locali”. Così Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli, commenta la nomina del primo cittadino partenopeo alla guida dell’Anci. “Ho la certezza che Gaetano Manfredi saprà far sentire la voce dei comuni italiani nelle stanze che contano, affrontando con decisione le sfide che i territori devono superare ogni giorno. La sua esperienza, il suo spessore istituzionale e il suo radicato senso di responsabilità saranno determinanti per rilanciare il dialogo tra le istituzioni, a partire dall’indispensabile interlocuzione tra governo, regioni, province e comuni. Solo attraverso un confronto costruttivo e continuo sarà possibile affrontare i problemi concreti delle amministrazioni locali e dei cittadini.”