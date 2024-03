Aeroporto, la Gesac licenzia 12 addetti alla sicurezza

La narrazione che circola in queste settimane è più o meno questa: l’avvio dei voli presso l’Aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi” garantirà posti di lavoro al territorio e sviluppo. Fin qui le chiacchiere. Nei fatti quello che sta accadendo è che a beneficiare delle opportunità occupazionali offerte dall’apertura dello scalo salernitano sono, in massima parte, lavoratori provenienti da Napoli. Gesac, la società di gestione dell’Aeroporto internazionale di Napoli Capodichino e dal 2019 a capo anche dell’Aeroporto di Salerno, ha deciso di mettere alla porta 12 addetti della sicurezza. Lavoratori che, per il momento, vengono di fatto demansionati e assegnati alle sole attività di pattugliamento e piantonamento del varco carraio. Eppure si parla di 6 dipendenti che sono lì dal 2008 (gli altri 6 da 10 anni, nda) e che in quasi 16 anni hanno garantito tutti i servizi di sicurezza presso la struttura di Pontecagnano. Anche quando era solo un aeroporto senza alcuna funzione. Perché adesso non vengono stabilizzati? Perché nessuno si interessa della loro situazione? E gli amministratori locali, che continuano a fare passerella dicendo che sì, l’aeroporto è un grande volano di occupazione sviluppo, sanno di questa situazione? E se sanno perché non fanno niente? Misteri salernitani. Di sicuro c’è che Gesac stabilizzerà propri addetti alla sicurezza già in forza a Capodichino e per le nuove assunzioni si affiderà alle agenzie di lavoro interinali (alla faccia della ricaduta occupazionale). Da un documento in nostro possesso si evince che il 14 febbraio scorso la sigla sindacale CONFilcams della Cgil scrive all’amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri, al capo delle Risorse umane Davide Behar, alla Prefettura di Salerno e ai sindaci di Pontecagnano Faiano (Giuseppe Lanzara) e Bellizzi (Mimmo Volpe). Il segretario generale del sindacato, Maria Rosaria Nappa, dopo aver evidenziato che le precedenti richieste di incontro – datate 3 novembre 2023, 13 dicembre 2023 e 5 febbraio 2024 – non hanno ricevuto risposta, nonostante il sollecito sia stato inviato anche al prefetto, chiede nuovamente alla Gesac di aprire un Tavolo di confronto. “La necessaria tutela dell’occupazione – si legge nella comunicazione – e il mantenimento, se non il miglioramento, della stabilità occupazionale del territorio ci impone di rinnovare la richiesta di incontro in parola, estendendola alle amministrazioni locali e chiedendo la convocazione di un incontro con estrema urgenza, senza la quale procederemo con la proclamazione di formale stato di agitazione”. Ad oggi nessuna risposta. Eppure le intenzioni di Gesac sono note da tempo, visto che già a ottobre del 2023 la società comunica ai sindacati la volontà di attingere al bacino degli stagionali della security di Capodichino per le stabilizzazioni a tempo indeterminato da operare presso il Salerno Costa d’Amalfi. Ora, è ovvio che Gesac in qualità di azienda privata può fare quello che vuole ma poiché parliamo di un aeroporto dove è forte la presenza delle amministrazioni pubbliche non è ammissibile che nessuno faccia un minimo di pressione per far stabilizzare gente che è su Salerno da quasi 16 anni. Dovesse restare senza soluzione, questa storia farebbe perdere la faccia a tutti gli esponenti delle istituzioni e della politica salernitane. E il futuro di queste persone quale sarà? “In atto pratico – spiega uno di loro – per esigenze aziendali il dipendente si potrà ritrovare a svolgere servizi di vigilanza esterni come ad esempio banche, portavalori, pattugliamenti notturni presso aziende e altre attività di questo genere. Tutto questo, però, senza alcuna esperienza, proprio in virtù del fatto che la security è nata nel 2008 con la prima apertura dell’Aeroporto di Salerno e gli addetti hanno prestato servizio per tutti questi anni esclusivamente lì”.