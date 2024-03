Si terrà oggi una grande mobilitazione lungo le vie di Battipaglia. Ad organizzarla sono gli operai della Fos – Prysmian, la fabbrica cittadina che da mesi oramai ha avviato la cassa integrazione. A rischio, tra rapporti diretti e indotto, sono a rischio ben seicento posti di lavoro e già da tempo si scende in strada per difenderli. Dopo il rinvio della manifestazione prevista per sabato 2 marzo, in attesa anche di sviluppi che non sono mai arrivati, l’appuntamento è per domani alle 9.30 in Piazza Amendola nel centro di Battipaglia.

Da lì si partirà verso la stazione ferroviaria passando per Via Giuseppe Mazzini, Via pastore, Via Sabotino, per l’appunto Via Ferrovia e attraversando Via Italia, con Piazza Aldo Moro dove sorge il comune, si tornerà in Piazza Amendola dove è stato allestito un palco dal quale ci saranno gli interventi. Saranno presenti tutte le sigle sindacali, ma anche il gruppo della Fp Cgil Inps di Battipaglia: «Siamo convinti – dicono la coordinatrice del comitato degli iscritti Elisa Sodano e il componente del coordinamento nazionale Carmine Parisi – che il tessuto industriale debba essere adeguatamente protetto e tutelato e ci auguriamo che la mobilitazione dei lavoratori direttamente interessati, unita alla solidarietà attiva di tutti gli altri lavoratori del comprensorio di Battipaglia, possa e debba salvare la continuità produttiva e occupazionale del sito industriale».

Tanti gli appelli alla partecipazione arrivati da più parti e destinati a quanti più indirizzi possibili. Si prevede, inoltre, la presenza di vari sindaci del territorio con a capo la prima cittadina Cecilia Francese. Dovrebbero essere coinvolte anche le scuole cittadine. Su questo aspetto non c’è ufficialità ma gli studenti, di loro spontanea volontà, potrebbero prendere parte al corteo. La richiesta, infine, degli scioperanti è la sicurezza del futuro: in ballo pare ci sia l’acquisto da parte di compratori esteri della fabbrica che dovrebbe garantire la continuità lavorativa.