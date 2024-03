“Senza le aree interne non c’è crescita per la Campania, non c’è crescita per Salerno”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio intervenendo alla manifestazione per il quarantesimo anniversario della scomparsa del Sen. socialista Enrico Quaranta, che si è svolta ieri mattina nel centro valdianese. “A San Pietro al Tanagro abbiamo ricordato – dice Maraio – il senatore Enrico Quaranta. Un grande socialista che ha rappresentato il Vallo di Diano. È stata l’occasione non per abbandonarsi al ricordo ma per rilanciare una grande battaglia dei socialisti italiani: è il tempo di tornare alla preferenze. Senza la scelta dei cittadini si cancellano i territori, non si leggono le giuste dinamiche di sviluppo. Senza rappresentanza le comunità sono destinate a morire. È il destino che potrebbe toccare al Vallo ed a tante zone interne della Campania”, ha concluso Maraio.

red.pol.