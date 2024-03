Alle 21 circa di stasera la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata per un incidente avvenuto sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Montecorvino – Bellizzi in cui è rimasto vittima un uomo ancora non identificato. La squadra della Sede Centrale di Salerno è sul posto per le operazioni del caso e il recupero dell salma. Al momento la tratta è interrotta.