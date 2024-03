Tre condanne confermate e otto sconti di pena in Appello per il processo bis su droga e prestiti usurai a carico di 11 imputati che avevano scelto due anni fa di farsi processare con il rito abbreviato (altri avevano patteggiato la pena): si va dai 4 anni inflitti a Ugo Corsini (rispetto ai 7 e 11 mesi del primo grado), Massimo Sica e Antonio Adami ai tre per Francescantonio Mascia (conferma) , Matteo Fortunato e Angela Petringola (consorte di Ugo Corsini). Sconto anche per Antonio Alfieri (2 anni e 11 mesi) Conferma per Orlando Guadagno (2 anni e 9 mesi), Michele Biancardi, tre anni, un anno e 11 mesi per Antonio Novelli e un anno per Anna Santoro.

Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Massimo ed Emiliano Torre, Gudio Carrozza, Pierluigi Spadafora, Michele e Francesca Sarno. Il processo d’appello riguardava la concessione di prestiti di denaro mediante l’applicazione di tassi di interessi di natura “usuraia”, da parte del gruppo Stellato, nei confronti di persone in stato di bisogno e la realizzazione di rilevanti atti di intimidazione nei confronti delle vittime, tali da costringerle per far fronte ai debiti contratti, in alcuni casi, a vendere i propri beni e consegnare agli usurai il ricavato a parziale ristoro dei debiti. Alcune di queste vittime erano poi state iscritte nel registro degli indagati perché avrebbero «protetto» il loro usuraio che praticava tassi, secondo gli inquirenti, che andavano andare dal 10 per cento fino al 30% mensili. Nel corso delle indagini erano documentate diverse attività di intimidazione anche nei confronti anche dei familiari delle vittime, ad esempio mediante il danneggiamento di vetture o l’invio di messaggi minacciosi, nonché recandosi personalmente presso i luoghi di lavori per costringerli al pagamento dei debiti.