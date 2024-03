Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del caso legato a Boulaye Dia, confermando il fatto che l’attaccante è ormai fuori rosa e che la cifra chiesta di risarcimento è calcolata in base al valore attuale del cartellino.

La questione Dia è un qualcosa che deve influenzare tutto il mondo. Perché un calciatore deve avere solo diritti e nessun dovere? Per me è stata una situazione surreale, è come se un lavoratore qualsiasi, improvvisamente, si impunta e decide di non rispettare i contratti. Io il calcio l’ho vissuto per tanti anni e il problema più grande sono le norme. Noi dobbiamo uscire dalla logica classica, ovvero che il calciatore può tenere tutti sotto scacco. Noi dobbiamo mettere un argine a tutto ciò. Il calciatore ci è costato 15 milioni e ne prende 3 milioni all’anno, è attualmente fuori rosa e non gioca più quindi per noi la cifra giusta per il risarcimento e intorno ai 20 milioni di euro, con la causa che è già stata depositata.

Su Iervolino: “I tifosi devono fare i tifosi e il presidente deve fare il presidente. Come accade in ogni azienda, ha deciso di restare solamente se è apprezzato“.