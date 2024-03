di Marco De Martino

SALERNO – Salernitana, se ci sei batti un colpo. Questo pomeriggio all’Arechi i granata affrontano il Lecce in quello che poteva rappresentare il trampolino di lancio verso la salvezza e che invece servirà, nella migliore delle ipotesi, soltanto a tenere accesa una fiammella sempre più flebile. Ormai non è soltanto la classifica a parlare chiaro ma anche le dichiarazioni dei protagonisti che dovrebbero, almeno a parole, provare ad alimentare le speranze di permanenza in massima serie ma che invece hanno sdoganato la frase ‘’stagione da chiudere con dignità’’ che è solo un modo più diplomatico per iniziare a parlare di retrocessione. Lo ha fatto, già dopo Cagliari e proprio ieri durante la conferenza stampa della vigilia, il tecnico Fabio Liverani il quale sembra quasi non vedere l’ora di chiudere la sua esperienza in granata che, per la verità, visti i risultati, è come se non fosse mai cominciata. L’ha ammesso Walter Sabatini, nel suo post di scuse pubblicato nel dopo partita della settimana scorsa. L’ha ammesso, anche se non a chiare lettere, il patron Danilo Iervolino il quale, tra accuse ad ex dipendenti ed appelli populisti, ha anche annunciato il suo ritorno allo stadio. Dal canto loro i calciatori non l’hanno mai dichiarato ma -peggio- l’hanno dimostrato sul campo, con prestazioni vergognose che hanno disonorato la maglia che indossano ed umiliato i tifosi che macinano chilometri per sostenerli. E stasera proprio dalla reazione degli ultras si capirà tanto. Contestazione come nel post Salernitana-Bologna o indifferenza e disprezzo come nel post Cagliari-Salernitana? Stasera lo sapremo. In tutto questo marasma, c’è sempre una partita da giocare contro un avvesario -il Lecce- che non sta messo peggio ma che è in caduta libera da diverse giornate e che è reduce da una settimana complicatissima. Una buona opportunità per la Salernitana per cercare di mitigare la situazione conquistando una vittoria che allontanerebbe, per ora, lo spettro della retrocessione e darebbe un senso a questo finale di stagione.