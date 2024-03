Due paganesi protagonisti dei Mondiali del sesso. Di fatti, la Spagna ospita il primo Grande Fratello hard e in gara ci sono anche tre italiani, come riporta il sito nazionale Open. In palio, c’è una coppa e un premio in denaro di 10mila dollari. A sfidarsi sono 17 concorrenti-atleti, provenienti da tutta Europa, filmati 24 ore su 24 da decine di telecamere sparse per tutta la villa che dovranno condividere per un mese, dal 5 marzo al 5 aprile. Massaggi erotici, preliminari, creatività, posizioni, coinvolgimento di coppia, numero di orgasmi: sono 16 le specialità in cui devono cimentarsi i concorrenti dei cosiddetti “primi Mondiali del sesso”, una sorta di Grande Fratello hard che si svolge in una lussuosa villa segreta nel sud della Spagna, in Costa del Sol. I partecipanti arrivano da Svezia, Germania, Colombia, Brasile, Norvegia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Iran e Italia, le gare iniziano ogni giorno alle 13 e sul portale sono visibili i risultati in tempo reale e i profili dei concorrenti. I promotori di questi campionati mondiali atipici sostengono che «questa competizione rivoluzionaria celebra l’arte e l’atletismo offrendo una piattaforma in cui il talento non conosce confini», con l’obiettivo di dimostrare che «il sesso, nella sua forma più alta, è paragonabile allo sport». Numerosi dettagli di questa impresa ricordano da vicino la bufala degli Europei del sesso che la Svezia avrebbe dovuto organizzare lo scorso anno, con la richiesta che il sesso venisse disciplinato come sport. E fanno pensare che si sia trattato di un antipasto di marketing per lanciare il reality di questi giorni. Il quale ovviamente non è gratis: per assistere alla “competizione” bisogna infatti pagare 28 dollari. Tra i partecipanti alla competizione, c’è la coppia formata dall’ex giornalista Mariagiovanna Ferrante e il marito Enrico D’Avascio, rispettivamente di Pagani nel Salernitano e di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli.