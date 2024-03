Altra sconfitta per la Salernitana, che perde con il Lecce e saluta la Serie A. Manca solo la matematica ma è ormai solo questione di tempo. L’avvento di Liverani non ha dato nessuna scossa, anzi i risultati sono peggiorati, la sua media è infatti inferiore a quella di Pippo Inzaghi.

L’avventura del tecnico romano quindi dovrebbe chiudersi in anticipo, possibile il ritorno di Inzaghi se va via Sabatini così come la soluzione interna con Colantuono, attuale responsabile del settore giovanile