In sala stampa a fine partita l’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan ai microfoni di Dazn: ”

Il messaggio che porto è di grande riflessione, molto veloce, nelle prossime ore. Abbiamo deciso di stoppare qualsiasi intervista di qualsiasi tesserato. La delusione per quello che si è visto in campo parla chiaro, dopo la campagna acquisti pensavamo di aver rivitalizzato la squadra. Ma non è successo. C’è grande rammarico e delusione per quanto avvenuto nell’ultimo mese”.

Non parlerà Fabio Liverani, le riflessioni coinvolgono anche la sua posizione: “Faremo valutazioni in merito a Liverani, non è qui e questa è già una risposta. Ragioneremo a mente fredda, ora la sconfitta lascia spazio più all’emotività. Nelle prossime ore parlerò con il presidente Iervolino. È doveroso per un club che ha investito molto. Con la squadra valuteremo come comportarci. La società parlerà solo con le voci ufficiali del presidente e con la mia, anche il ritiro pensavamo potesse giovare ma è servito a ben poco. Al di là di questa partita, abbiamo fatto delle osservazioni ampie nelle ultime settimane”.