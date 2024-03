Le competizioni di matematica hanno sempre fatto parte della vita della Professoressa Eleonora Piccolo, di Salerno, con l’obiettivo di suscitare interesse e coinvolgere gli alunni nell’apprendimento scolastico della materia, da sempre considerata ostica.

Può essere considerata fautrice di un approccio che consenta ai ragazzi di non percepire la materia come “astratta” bensì come chiave per comprendere e risolvere problemi quotidiani che, solo apparentemente, sono lontani dalla matematica.

I quesiti proposti sotto forma di gioco stimolano le capacità intuitive e le abilità di calcolo e allo stesso tempo diventano un’occasione di crescita per il vivo confronto con i coetanei provenienti da altre realtà scolastiche. A bordo della nave Grimaldi Lines durante il viaggio TRAVEL GAME-Barcellona, ha organizzato l’evento “Matematica on the sea” coinvolgendo in una gara a squadre con oltre 300 studenti provenienti da tutta l’Italia che hanno risposto a quesiti di matematica con l’esclusiva tecnologia ARS Power e l’utilizzo di pulsantiere wireless di proprietà esclusiva di Planet Multimedia, leader per gli eventi legati alla didattica interattiva.

Travel Game è un progetto didattico all’insegna della cultura e dello spirito di squadra ed è organizzato in esclusiva nazionale da Planet Multimedia e Grimaldi Lines Tour Operator Sinonimo di cultura e socializzazione esso coinvolge più istituti scolastici contemporaneamente ma nello stesso tempo fortifica il senso di appartenenza del singolo studente al proprio istituto e alla realtà scolastica largamente intesa.

La Professoressa Piccolo è anche Supervisore e Responsabile Locale da oltre vent’anni per la provincia di Salerno dei CAMPIONATI INTERNAZIONALI di GIOCHI MATEMATICI organizzati dall’Università “Bocconi” di Milano.I Campionati Internazionali di Giochi Matematici sono “delle competizioni matematiche che richiedono la capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e intuizione”. La competizione vedrà impegnati circa duecentocinquanta studenti provenienti delle scuole di Salerno e provincia e quelli che supereranno la semifinale, del 16 Marzo che si terrà presso l’I.C. Tasso di Salerno, saranno ammessi a partecipare alla finale nazionale che si svolgerà il 25 maggio p.v. presso l’Università “Bocconi” di Milano.Il 5 aprile presso l’I.C. “Monterisi” di Salerno in collaborazione con il Prof.re Leonardo Tortorelli, la Professoressa presiederà alll’evento finale di “MENTEMATIKO” , un gioco a squadre basato su regole matematiche che ha coinvolto gli I.C Don Milani, Infanzia Serene , Monterisi, S.Tommaso D’Aquino.

Il 10 aprile, presso l’istituto IPSEOA”R. VIRTUOSO” di Salerno si svolgeranno le finali della terza edizione di “MATEMATICA in GIOCO – SALERNO GARE” 2024. La competizione nata dalla collaborazione con il prof. Michele Baldi e fortemente voluta dall’Assessore alla Pubblica Istruzione della Città di Salerno Dott. Gaetana Falcone vede applicati gli strumenti matematici in modo ludico a quesiti di logica o indagini. La positiva esperienza ha visto crescere di anno in anno il numero degli iscritti e nell’edizione 2024 hanno partecipato più di tremila studenti provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado di Salerno e provincia.

Luca Livi