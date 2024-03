Scoppia un altro caso ad Agropoli. A fare rumore, questa volta, è la società sportiva di atletica guidata da Angelo Palmieri, un giovane da sempre attivo nel sociale che fortemente crede nell’antico adagio “mens sana in corpore sano”.

Il presidente si è visto costretto ad un duro sfogo sui social ai quali affida delle parole molto forti, un pensiero che scaturisce in seguito alla pubblicazione da parte delle pagine ufficiali del Comune di Agropoli di un primo cartellone degli eventi per i prossimi mesi. “Dall’uscita del calendario eventi primavera estate 2024 – le sue parole – sono stato sommerso da telefonate e messaggi provenienti da strutture ricettive, amici, famiglie dei ragazzi o semplici appassionati e la domanda era la stessa. L’atletica dov’è? Per quelli che non mi stanno chiamando o scrivendo, credendo ai mistificatori che siamo in difficoltà e dobbiamo per un anno fermarci, a livello organizzativo gli dico: siamo in salute, forti e determinati come sempre. Le nostre squadre maschile e femminile in serie B lo testimoniano ma, a livello organizzativo sì, dobbiamo fermarci! Perché da un anno e mezzo aspettiamo una delibera che si trasformi da “eventuale contributo” a “concediamo xx sul bilancio yy”. Perché da tanto tempo collaboro a cercare fondi per lo sport e per gli impianti e ancora aspettiamo un bagno, uno spogliatoio e un deposito (due furti non sono bastati). Perché i soldi che vogliamo in delibera sono gran parte i nostri delle tasse di soggiorno che I MIEI eventi hanno portato ad Agropoli. Perché siamo atletica e premiamo il merito e siamo convinti, con un pizzico di presunzione, di meritare attenzione anche più degli eventi consolidati che negli anni portano grandi flussi campani, salernitani o cilentani, oppure, al massimo, potevate dircelo con chiarezza e non avremmo organizzato un bel niente. Noi facciamo sport, sociale e agonismo”.

Il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, il 27 marzo del 2023 e quindi ormai un anno fa, propose alla sua giunta di deliberare la concessione di patrocinio ai campionati di atletica e di un eventuale contributo economico. Si è trattato di un momento sportivo di altissimo valore he ha portato nella città cilentana un gran numero di atleti e con loro accompagnatori, familiari, squadre, tifosi. A distanza di dodici mesi, come sostiene Palmieri, non ci sono stati gli stanziamenti di fondi promessi. L’eventuale contributo, in pieno rispetto del significato della parola, è rimasto tale. Il comune, dunque, conferma la sua tendenza di non trattare tutti i cittadini allo stesso modo. Come per i disabili, così anche per le associazioni. Molto premiata, ad esempio, è l’Aps Testene, la cui presidente Annalisa Siano, come ha scoperto questo giornale, ha mentito nel suo curriculum, mentre si continua a non liquidare i soldi promessi all’atletica.