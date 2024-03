di Erika Noschese

Vandalizzato la sede dell’associazione Scienze Politiche dell’omonimo dipartimento dell’Università degli Studi di Salerno. La denuncia arriva da alcuni studenti, molti dei quali membri dell’associazione Scienze Politiche, veri destinatari di questo violento atto. Ieri mattina, gli studenti universitari si sono recati presso la sede dell’associazione e hanno ricevuto l’amara sorpresa: i muri imbrattati con la scitta “la pagherai”, scrivanie e sedie distrutte; vandalizzato anche il punto informazione del dipartimento, un luogo che permette agli studenti e soprattutto alle matricole di avere un valido sostegno per quanto riguarda problematiche inerenti alla facoltà. Al momento, dall’Università degli Studi di Salerno e dal rettore Loia nessuna comunicazione rispetto a quanto accaduto ma gli studenti e in particolar modo l’associazione hanno espresso preoccupazione per quanto avvenuto. L’associazione ha sporto regolare denuncia per provare a risalire agli autori del violento gesto e provare magari anche a capire le motivazioni. “Non sappiamo perchè questo gesto così violento nei nostri confronti e non conosciamo l’autore di questo gesto però è giusto che si racconti quanto accaduto per rispetto dell’associazione che da sempre opera a favore degli studenti, garantendo loro sostegno concreto dall’immatricolazione fino agli esami”, fanno sapere alcuni studenti che intendono ora risistemare la sede.