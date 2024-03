“Di tutto si parla meno che dei problemi della gente. Che significa terzo, quarto o quinto mandato? Io voglio parlare del sistema ospedaliero, degli ospedali che sono in corso di realizzazione, dei problemi dell’ambiente, dei problemi dell’autonomia idrica, del rinnovamento del parco dei mezzi pubblici, del piano paesaggistico, della scuola. Che cosa serve per realizzare queste cose? Un mandato, mezzo mandato, tre mandati? Diamo la parola ai cittadini. Punto. E’ tanto complicato dire che la democrazia significa innanzitutto questo? Facciamo decidere ai cittadini da chi vogliono essere governati. Hanno paura ovviamente. Però evitiamo queste palle insopportabili”. Così il governatore Vincenzo De Luca ai giornalisti sul terzo mandato, a margine di una iniziativa contro l’autonomia differenziata. Comunque “il problema del terzo mandato non riguarda la Campania. Noi lo possiamo fare tranquillamente. Lasciate perdere questo argomento che non riguarda noi. E’ un dibattito astratto che riguarda la politica politicante”, ha concluso.