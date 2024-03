Intercettato da alcuni cronisti a Salerno in mattinata a fare chiarezza sul momento della Salernitana ci prova a farlo l’Ad Maurizio Milan: “C`è sempre stato un interesse per questo club in questi due anni e mezzo. Recentemente non abbiamo avuto offerte ma nei mesi abbiamo avuto avvicinamenti. Sono stati tanti gli investimenti. Ora bisogna valutare il patrimonio del club, dei cartellini e anche della permanenza in serie A del club.

Come ci vediamo nei prossimi anni? Chiudiamo questa stagione poi farà chiarezza. La mia carica di presidente Bfc Media non cambia nulla in merito all`incarico con la Salernitana. Assolutamente no, come si fa a farlo adesso in questo momento di difficoltà”. Milan non risponde sulla conferenza stampa di Liverani: “Non ho avuto modo di sentire le dichiarazioni del mister. Non voglio commentare”. Vogliamo dare continuità negli investimenti. Iervolino nelle sue dichiarazioni al Corriere dello Sport non nasconde la sua amarezza perché i presupposti erano altri ma si va avanti. Iervolino domani sarà allo stadio.

Capisco lo stato d`animo che è anche il nostro. Proveremo a farlo con coraggio e dignità, perché questo è un business caldo che vive di emozioni.