Nel weekend del 9-10 marzo a Portici si sono svolti i campionati regionali di scherma. Numerosi sono stati i club a prendervi parte, ma la Nedo Nadi di Salerno ha portato a casa tanti risultati. Tra i più importanti spicca sicuramente il nome di Andrea Acocella che nella categoria U12, dopo una gara perfetta, ha conquistato il primo posto guadagnandosi il titolo di campione regionale. Già lo scorso novembre il giovane si era fatto notare nella gara nazionale svoltasi a Ravenna entrando nella top 8.

Nella categoria U13 femminile, è stata Costanza Lalia ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio, un grande risultato in quanto l’allieva è salita soltanto un anno fa in pedana. Nella stessa categoria anche Francesca Heim si è fatta notare, ma dopo un girone quasi perfetto si è fatta battere dalla sua compagna Lalia, aggiudicandosi comunque il quarto posto.

Nella categoria U11 hanno brillato Aurora Guarriello e Gabriele Muscariello rispettivamente piazzati al settimo ed ottavo posto. Ottimi risultati per entrambi considerando che da settembre sono sempre ad un passo dalla top 8.

Nella categoria U14 maschile conquista la finale a 8 Pasquale Barone, della sezione scherma della Ginger’s Art di Montecorvino Pugliano, polisportiva che da diversi anni collabora con la Nedo Nadi nella diffusione dell’arte della scherma.

I migliori complimenti vanno rivolti anche a chi è salito in pedana per la prima volta per una gara ufficiale come: Granata Ismael, Santaniello Biagio, Sofia Acocella e della sezione scherma Ginger’s Art Leonardo Patella, Manuel Provenza e Antonio Delle Donne.

Sulle pedane di Portici, contemporaneamente alle altre gare, si si sono svolti i campionati regionali Gold Assoluti, validi per la qualifica alla fase nazionale e sono stati circa 200 tra uomini e donne a cercare di strappare un pass. Per quanto riguarda la squadra di Piazza Casalbore, ha primeggiato Giovanni D’Arienzo, reduce da un lungo stop si è comunque piazzato sul terzo gradino del podio. Manuel Heim, nonostante la sua ottima prestazione non è riuscito a rientrare nella top 8 ma comunque è riuscito a staccare il pass per la fase nazionale, qualifica che si somma a quella conquistata di diritto da Alessandra Calvanese a seguito dei brillanti risultati ottenuti nelle precedenti fasi nazionali di massima categoria, risultati frutto del grande impegno e della massima dedizione di un atleta e studente di medicina fuorisede.

I migliori complimenti vanno fatti a tutto lo staff della famiglia Nedo Nadi: dai tecnici Vincenzo Vinciguerra e Manuel Heim coordinati dal M°Carlo Gallo al preparatore atletico Giovanni De Martino ed a tutta la famiglia Nedo Nadi che garantisce una sana crescita per questi giovani atleti.