di Mario Rinaldi

Il “Città di Fisciano” firma un’altra importante pagina di sport del calcio Campano, grazie all’impresa realizzata dai ragazzi dell’under 17, capaci di vincere il campionato regionale di categoria senza perdere nemmeno una partita. In precedenza ci erano riusciti i giovani atleti dell’under 15, centrando la vittoria del campionato di categoria con addirittura sei giornate di anticipo.

La cavalcata vincente dell’under 17 ha visto porre il sigillo da parte di mister Antonio Cioffi, in grado di mettere insieme un gruppo di ragazzi motivati dalla passione per il calcio e dalla volontà di voler centrare l’obiettivo di ottenere il trionfo nel campionato di categoria. Una storia che, dunque, si ripete mettendo in luce le capacità organizzative e gestionali di una società come il “Città di Fisciano”, in grado di individuare giovani talenti facendoli esprimere ai massimi livelli. I meriti, nel caso dei due campionati vinti rispettivamente dall’under 15 e dall’under 17, vanno innanzitutto attribuiti ai due allenatori: Carmine Romano e Antonio Cioffi e in secondo luogo all’assetto societario, che attraverso uomini di esperienza e conoscitori del calcio, non solo giocato ma anche amministrato, sono riusciti a creare un gruppo di giovani offrendo loro gli strumenti adeguati per potersi esprimere al meglio. I due coach hanno infatti tenuto a sottolineare l’aspetto organizzativo che si cela dietro il raggiungimento di questi trionfi, elogiando l’assetto societario, che è riuscito a creare un ambiente sano, fornendo non solo gli strumenti utili ad affrontare un intero campionato (che di per sé comporta ingenti spese), ma anche una formazione educativa che passa dagli insegnamenti di allenatori che diventano maestri di vita per i propri allievi. “Sento il dovere di complimentarmi con i miei ragazzi per l’impresa ottenuta – ha sottolineato mister Cioffi – vincere il campionato con tre giornate di anticipo senza perdere nemmeno una gara, sicuramente non è da tutti. Ci sono riusciti gli altri giovani atleti dell’under 15 allenati da mister Carmine Romano, col quale mi complimento per il risultato ottenuto. Il Città di Fisciano si sta dimostrando un ambiente sano dove praticare sport.

Quello che cerchiamo di insegnare ai nostri giovani, oltre a qualche nozione di calcio giocato, sono soprattutto i comportamenti in campo che devono esplicitarsi attraverso il rispetto dell’avversario e un sano agonismo che possa esaltare i valori dello sport”. Le congratulazioni sono giunte dall’intero staff societario nei confronti dei due team dell’under 15 e dell’under 17. Domenica prossima si giocherà l’ultima gara di campionato dell’under 17, poi spazio ai play off, con altre emozionanti gare casalinghe da vivere presso l’Unisa Stadium di Fisciano (ex Stadio Comunale “Pasquale Vittoria”).

L’auspicio è quello che tra questi giovani campioni in erba possa sfociare un talento calcistico in grado di poter calcare palcoscenici più prestigiosi sulle orme dei pochi calciatori professionisti in grado di aver raggiunto livelli più quotati di eccellenza calcistica. Tra questi si ricorda Nicola Citro di Fisciano giunto a giocare in serie B nel Frosinone e nel Venezia.