di Peppe Sirica

Alle Finali di area dei XIV Giochi Matematici del Mediterraneo 2024, tenutesi nello scorso weekend presso il Liceo Piranesi di Capaccio, e alle quali hanno partecipato 461 alunni provenienti da tutte le scuole della provincia di Salerno e da alcune delle province di Napoli e Avellino, Gerardo Del Tufo della classe IID del Liceo Classico Europeo e Sonia Naponiello della classe ID dello stesso indirizzo di studi dell’IIS Perito-Levi di Eboli, diretto dalla prof. Laura Cestaro, si sono rispettivamente classificati primo e secondo nelle rispettive sezioni, approdando così alle finali nazionali che si terranno a Palermo il prossimo 19 maggio.

I Giochi Matematici del Mediterraneo, promossi dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica, sono la più grande manifestazione del settore, coinvolgendo circa 1000 scuole in tutta Italia e oltre 300.000 studenti, dalla terza classe della scuola Primaria alla terza classe della Secondaria Superiore, divisi per sezioni. Essi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica. I giochi offrono, inoltre, opportunità di partecipazione ed integrazione e di valorizzazione delle eccellenze.

“Questi risultati, che si susseguono sempre più frequentemente, sono l’ennesima prova che testimonia la straordinaria completezza del cammino formativo che questo Liceo offre – ha ricordato il Dirigente Scolastico, Laura Cestaro – un percorso in grado di far emergere eccellenze in ogni ambito. I miei personali complimenti agli alunni e ai loro insegnanti che confermano con il loro lavoro e con questi risultati come il Perito-Levi rappresenti un’importante fucina di talenti per l’intero territorio. Un plauso particolare per i risultati ai Giochi Matematici del Mediterraneo va ai docenti del Dipartimento di Matematica per il loro prezioso lavoro”.