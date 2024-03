È forse tra i parcheggi più economici a Salerno città. O, per meglio dire, era. Sì perchè, come raccontano i Figli delle Chiancarelle attraverso i loro canali social, ieri il capoluogo di provincia ha iniziato a perdere altri posti per le auto in sosta. Il parcheggio Irno, come annunciato dalle Chiancarelle la settimana scorsa, molto usato dall utenza per i prezzi convenienti, è stato venduto ad un privato che ha iniziato a fare movimento terra. “So che non vi sorprenderà, ma sul sito di Salerno mobilità non ce ne è notizia. Resta aperto “Irno quello interrato”, fino a esaurimento – fanno sapere dal gruppo facebook – Esaurimento certo sia del parcheggio che degli automobilisti che stamattina (ieri per chi legge ndr) hanno avuto gradita sorpresa”. I posti auto dunque lasceranno spazio ad un ennesimo tentativo di cementificazione selvaggia. L’area, acquisita da un privato, dovrebbe vedere realizzato un nuovo hotel. Il Comune, infatti, ha ceduto i lotti dell’ex cementificio per 12 milioni alla società “Hotel Salerno s.r.l.”, con sede legale in via Felice De Stefano, a Solofra. Progettista e direttore dei lavori è l’ingegnere Caterina Chechile. E così, partiti i lavori, si lascia ampio spazio alla cementificazione selvaggia, in una città già condannata su questo fronte.