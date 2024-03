di Marco De Martino

SALERNO – Mentre non accennano ad esaurirsi le polemiche che coinvolgono il presidente Danilo Ierolino e tutto l’ambiente granata, tra 24 ore si scende nuovamente in campo con la Salernitana impegnata in quello che, almeno sulla carta, è uno scontro diretto. Fabio Liverani, (nella foto di Gambardella) che stamane alle ore 12.30 parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia, in questi ultimi allenamenti, quello svolto ieri e la rifinitura in programma oggi, sta studiando le possibili mosse da opporre al Lecce. La difesa resta rimaneggiata visto che Gyomber, Pierozzi e Boateng sono destinati a dare ancora forfait per infortunio mentre Fazio, Manolas e Pirola sono reduci dal naufragio di Cagliari. Non è da escludere il possibile rilancio tra i titolari di Pasalidis e Pellegrino, rimasti in panchina alla Domus Arena. A centrocampo tornerà Basic al posto dello squalificato Kastanos mentre in attacco Simy potrebbe scalzare Weissman.

SI CAMBIA IN DIFESA La rivoluzione granata partirà dalle retrovie. Il tecnico della Salernitana, pare ormai orientato verso l’accantonamento della difesa a tre ed il lancio di una linea a quattro a protezione di Ochoa. Con Boateng, Pierozzi e Gyomber ancora out, a disposizione Liverani avrà i vari Pasalidis, Manolas, Pellegrino, Pirola e Fazio con quest’ultimo che dopo la pessima prova della Domus Arena, sembra destinato alla panchina. Dovrebbe essere Pirola dunque affiancare Kostas Manolas, anche se non è da escludere il rilancio a sorpresa di uno tra Pasalidis e Pellegrino. Sulle corsie esterne, anche per assenza di alternative valide, spazio ancora a Zanoli a destra ed a Bradaric a sinistra.

POSSIBILI NOVITA’ A CENTROCAMPO Liverani dovrà poi scegliere la composizione del centrocampo dove sono in lizza sei calciatori per tre maglie: dopo la squalifica di Kastanos, sono Martegani, Legowski, Gomis, Basic, Maggiore e Coulibaly a giocarsi il posto. Anche in questo caso non sono da escludere sorprese, con Martegani e Gomis finora quasi mai impiegati da Liverani, che scalpitano. Soprattutto il francese, dopo i due spezzoni contro l’Udinese ed il Cagliari, potrebbe strappare una maglia da titolare a scapito magari di un Coulibaly ancora non al top della forma.

SIMY SCALPITA Per quanto riguarda l’attacco, Liverani ha l’imbarazzo della scelta. Lo schieramento di Cagliari, come accaduto ad Udine, dovrebbe prevedere un trequartista e due attaccanti. Per il primo ruolo Candreva è ovviamente favorito, seguito a ruota dallo stesso Gomis, che può giocare anche qualche metro più avanti, e l’oggetto misterioso Vignato, finora mai in campo con Liverani. Per quanto riguarda le punte, sono praticamente sicuri di giocare Weissman e Tchaouna, con Simy, ed Ikwuemesi uniche alternative in panchina vista ovviamente l’esclusione definitiva dalla rosa di Boulaye Dia. Intanto la prevendita, nonostante la situazione disastrosa, ha fatto registrare un dato in linea con la media stagionale: sono 3.700 i biglietti emessi, di cui 37 per il settore ospiti. L’Arechi, inclusi i quasi undicimila abbonati, è dunque già quasi a quota quindicimila spettatori per la sfida di domani pomeriggio.