Ci scusiamo con la dottoressa Cerulli dell’improprio accostamento di omonimia, per mancanza del nome originale nel lungo elenco in nostro possesso che ci ha consentito l’inchiesta giornalistica “Università: mariti e mogli, padri e figli, ex coniugi: è l’anagrafe dei docenti>. Al dipartimento matematica esistono due prof Cerulli, La lunghezza e la preziosità dell’elenco non ha consentito la immediata verifica dei nomi dei soggetti indicati che certamente e, inevitabilmente, sarà accertata da una inchiesta della procura della Repubblica nella quale l’elenco, pronti a esibirlo, è la dimostrazione di “persone informate dei fatti” alla base della nostra inchiesta.

Rettifichiamo l’omonimia commessa nellA quale è finita la dottoressa Cerulli, ricercatrice della facoltà di farmacia alla quale auguriamo una lunga e luminosa carriera accademica.

a.m.