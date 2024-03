Aprirà a Capaccio Paestum un nuovo Inter Club. L’inaugurazione della nuova realtà è fissata per domenica 17 marzo alle ore 17.00. In tale giornata, inoltre, è prevista la sfida tra la squadra nerazzurra di Milano e il Napoli campione d’Italia. L’incontro, in cui sono messi in palio i classici tre punti, può essere importante per la corsa allo scudetto nella quale la milanese è ormai lanciatissima per usurpare proprio il titolo ai partenopei. I tifosi, dunque, hanno deciso di dare il via al sodalizio proprio in tale giorno e forse anche per esorcizzare il fato dato che, ogni buon amante del giuoco del calcio è superstizioso quanto basta. Da domenica, anche la città dei templi avrà un suo Inter Club e fin da adesso sono già tane le attività in programma. A guidarlo sarà il presidente Alfonso Rubini affiancato da altre due figure nel direttivo: il responsabile eventi Massimo Sabia e l’addetto stampa Manuele Monzillo. “Al di là del credo e delle fede – dicono dal direttivo attraverso la figura del presidente Rubino – è importante oggi avere un luogo dove i giovani possano incontrarsi, riunirsi, confrontarsi e trascorrere insieme momenti lieti. Tra i mostri progetti – aggiunge Rubini – figurano l’organizzazione di giornate del tifoso collaborando con tutti gli altri club di tifosi presenti nel territorio, organizzare una tombolata, e tanti altri progetti che vi sveleremo sui social nei prossimi mesi”. L’appuntamento è presso la Sala Erica in piazza Santini.



Partiamo dal principio, nasce un club ufficiale di tifosi dell’Inter a Capaccio Paestum: quale è l’emozione?



“Di grande gioia nel poter dare un punto di ritrovo a tutti i tifosi nerazzurri cilentani. Al di là della situazione calcistica, l’importanza di avere un luogo dove i giovani possano riunirsi e vivere insieme la passione per questi meravigliosi colori. Colgo inoltre l’occasione per invitare tutti i tifosi delle altre squadre, ricordando che nello statuto della F.C. Internazionale Milano c’è una regola che noi rispetteremo e cercheremo di attivare: siamo fratelli del mondo”.



Quali saranno le attività?



“Le attività nel breve periodo del nostro Cineclub saranno l’organizzare una cena sociale, organizzare una trasferta con tutti i tifosi per andare a supportare la beneamata allo stadio e se dovesse arrivare lo scudetto festeggiarlo in maniera adeguata”.



A livello associativo che aria si respira a Capaccio Paestum?



“Si respira un’aria di entusiasmo e di grande collaborazione da parte dei cittadini”.



L’Inter Club domani: quali sono i progetti?



“I nostri progetti per il domani sono l’organizzazione di giornate del tifoso collaborando con tutti gli altri club di tifosi presenti nel territorio, organizzare una tombolata, e tanti altri progetti che vi sveleremo sui social nei prossimi mesi”.



L’Inter quest’anno si sta togliendo qualche sassolino dalle scarpe…



“L’Inter non ha bisogno di togliersi sassolini dalle scarpe perché è una squadra diversa da tutte le altre, è unica nel modo di pensare e di agire. Come ha detto il nostro vicepresidente Javier Zanetti. L’Inter è genio e sregolatezza è sofferenza è estasi”.