Il clima in casa Salernitana diventa sempre più incandescente. In queste ore sono tante le cose che non piacciono alla piazza, dalla convocazione in Questura di alcuni gruppi di tifosi ai cambi di cariche nell’organigramma granata. A questo si associa una classifica indecorosa, e le voci di un passo indietro da parte della società che diventano insistenti. Intanto la tifoseria non ha ancora assunto una posizione ufficiale. In queste ore diversi club si sono riuniti e hanno emesso comunicati esortando Iervolino a spiegare in conferenza quali siano i programmi futuri. Non è prevista una diserzione, tuttavia è facile prevedere che l’Arechi presenterà ampi spazi vuoti da qui a fine stagione.