A Cagliari nella Salernitana Pirola ha sostituito Manolas ad inizio ripresa ma col Lecce i due potrebbero anche giocare insieme. Manolas sta recuperando e Pirola è segnalato in crescita di condizione. Le alternative al centro della difesa non mancano e si chiamano Pasalidis, Pellegrino e Fazio. Gyomber potrebbe essere convocato. Ancora fuori, invece, per infortunio Boateng e Pierozzi