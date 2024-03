In casa Salernitana continua a tenere banco il “caso Dia”. Il tutto è nato dalla decisione dell’attaccante senegalese di non entrare in campo nel corso della gara contro l’Udinese nonostante Liverani avesse deciso di gettarlo nella mischia nella ripresa. Da lì la scelta di allontanare il calciatore del gruppo squadra: il classe ’96 si allena a parte, non è stato convocato per la trasferta di Cagliari ed è stato escluso dal ritiro deciso dal club per cercare di risollevare le sorti della squadra in queste ultime 10 giornate.

Chiesto un risarcimento danni di 20 milioni

La novità delle ultime ore è che la Salernitana ha depositato al Collegio Arbitrale l’istanza di arbitrato contro il calciatore, con i legali del club hanno chiesto la conferma della sanzione già applicata dalla società (Dia è stato messo fuori rosa il giorno dopo la partita di Udine). Non solo, perché i granata hanno scelto di tutelarsi anche sotto il piano economico: i legali hanno chiesto una multa aggiuntiva pari alla riduzione del 50% dello stipendio lordo fino al termine della stagione e hanno intentato una causa di risarcimento danni, chiedendo 20 milioni di euro (cifra investita la scorsa estate per il riscatto dell’attaccante dal Villarreal più l’ingaggio che gli è stato garantito). Ora bisognerà cosa verrà deciso nelle sedi opportune, con Dia che è legato alla Salernitana da un contratto che scadrà nel 2026.