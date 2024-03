Due, anzi tre sono le notizie che riguardano la Salernitana, ormai allo sbando sia in campo che fuori. La prima decisamente preoccupante per ciò che riguarda non solo la libertà di tifare, fischiare contestare (civilmente) la propria squadra. Ma anche per ciò che riguarda le libertà individuali. La Questura di Salerno ha convocato i capi ultras della tifoseria granata. Un episodio che non si è mai verificato nei 100 anni della Salernitana, nemmeno nei periodi più bui. Si racconta di un incontro durato circa due ore in cui tra l’altro, gli ultras sarebbero stati invitati a mantenere la calma in vista della partita con il Lecce. Tanto è vero che sarebbe stato loro ricordato che c’è una indagine per l’assembramento di dopo Salernitana- Bologna (i tifosi civilmente chiesero un incontro con Iervolino che rifiutò, nonostante le rassicurazioni del funzionario della Questura presente). Un’altra riguarderebbe anche l’esposizione di alcuni striscioni per la città. Perchè questa convocazione preventiva della Questura? C’è un esposto di Iervolino? Si vuole evitare che in caso di sconfitta con il Lecce ci siano proteste per non spaventare possibili acquirenti? Questa notizia si intreccia con una indiscrezione clamorosa. Iervolino avrebbe annullato il suo pass ospitality all’Arechi: ha deciso cioè di non andare a vedere la decisiva partita con il Lecce. Non basta: se fosse così significherebbe che da qui a fine stagione non sarà piu’ presente allo stadio. Cosa che del resto succede da tempo, a parte la trasferta di Torino dal suo amico Cairo