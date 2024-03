Ferita a una mano la cassiera di un negozio di prodotti per la casa durante un tentativo di rapina. Il fatto e’ accaduto questa mattina in un’attivita’ commerciale di viale Amendola a Eboli, nel Salernitano. Un uomo con volto coperto e armato di cacciavite senza punta, dopo essersi introdotto nel negozio, ha preteso che gli consegnassero i soldi in cassa, colpendo pero’ con quell’arma rudimentale la donna a una mano. A questo punto, il rapinatore improvvisato si e’ dato alla fuga. La cassiera e’ stata medicata dai sanitari. Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Eboli che hanno avviato le indag