«Come amministrazione comunale siamo molto attenti a queste tematiche e per questo abbiamo voluto organizzare un incontro con i ragazzi – ha detto il primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara-. Abbiamo parlato agli studenti del ProfAgri di una problematica che purtroppo è in aumento soprattutto tra i più giovani.

Il ruolo delle Istituzioni è quello di fare rete e di offrire ai ragazzi tutti gli strumenti utili a riconoscere il problema, ad affrontarlo e soprattutto a metterlo in condizione di non nuocere.

Grazie al Maggiore Carlo Santarpia, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino, alla dirigente del ProfAgri Carmela Santarcangelo, al direttore della sede di Castel San Giorgio Antonio Matonti, al contributo dello psicologo Rocco De Filippo e dell’assessore alle Politiche Educative Antonia Salvati, abbiamo voluto principalmente

promuovere, tra i giovani, la cultura del rispetto, della tolleranza e dell’inclusione, facendo capire loro che in un contesto “sano” non ci sarebbe spazio per il bullo ed il bullismo in genere.

Discorso a parte per il cyberbullismo, ancora più subdolo, ma anche rispetto a tale forma di violenza, la risposta resta sempre la stessa, sempre parlarne e soprattutto denunciare»-ha concluso il sindaco Paola Lanzara.

Tutti gli interventi sono andati in questa direzione, affinchè dalla consapevolezza del fenomeno, i giovani vengano

incoraggiati a

parlarne ed a confrontarsi con la famiglia, con i docenti, ma anche con i carabinieri e con le istituzioni locali.

«Un ringraziamento anche alla dott.ssa Ida Mollo che continua la sua campagna di sensibilizzazione ed informazione rispetto alla vaccinazione contro il Papilloma virus – ha, aggiunto il sindaco Lanzara -. La dott. ssa Mollo ha parlato ai giovani dell’importanza del vaccino.

Un’altra tematica importante rispetto alla quale occorre fare rete e soprattutto sensibilizzare i giovani e le loro famiglie».