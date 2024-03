Tra le interrogazioni regionali discusse oggi nel question time ce n’e’ stata una focalizzata alla recente inchiesta relativa al traffico di rifiuti in Tunisia che ha visto finire ai domciliari un funzionario della Regione Campania. A chiedere chiarimenti e’ stata la consigliera regionale Maria Muscara’ (Misto): “Si tratta di una vicenda dolorosa per la nostra Campania, sul piano dell’immagine e dei costi, con rifiuti che non avevano alcuna parte riciclabile, sulla quale chiediamo chiarimenti ulteriori anche per quanto riguarda le risorse impegnate e sulle iniziative che la Regione Campania rispetto all’azione intrapresa dal Governo tunisino contro la Regione Campania per danno biologico”. Ha risposto il vicepresidente della Regione Campania e assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola: “Attenderemo l’esito delle indagini giudiziarie per verificare le iniziative da intraprendere”.