di Erika Noschese

L’amministrazione comunale di Bellizzi, guidata dal sindaco Mimmo Volpe, nella mattinata di ieri ha completato l’atto deliberativo per i Taxi e il trasporto urbano di competenza del Comune.

«La Regione sta lavorando a creare una sinergia insieme a tutto il territorio perché da Salerno città fino ad Eboli sarà un unico ambito urbano per garantire servizi – ha detto il primo cittadino – Sono necessari all’incirca venti taxi, in sosta dinanzi lo scalo per raccogliere i passeggeri che arriveranno su Salerno. Attorno ai servizi dell’aeroporto ci sarà una sinergia complessiva». Volpe ha poi anticipato che il Comune ha dato una destinazione urbanistica in virtù del nuovo piano regolatore generale, varato due anni e mezzo fa. «È una bella soddisfazione l’apertura dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, ho già effettuato due voli inaugurali con Augusto Strianese e una compagnia spagnola. Finalmente, prende il volo l’aeroporto e ognuno di noi sta lavorando per cercare di garantire i servizi migliori ai tanti visitatori che arriveranno a Salerno, si presume intorno ai duemila passeggeri al giorno e a luglio avremo molto fermento», ha aggiunto il sindaco Volpe. Proprio nella mattinata di ieri l’avvio dei lavori per la strada d’ingresso, quella da sud rispetto a Bellizzi con l’attacco della condotta fognaria e il rifacimento del manto stradale. «C’è fermento, è una grande opportunità che non possiamo perdere», ha aggiunto il primo cittadino annunciando per l’appunto che è stato completato l’atto deliberativo per il bando taxi. Dunque, tutto in movimento per la grande apertura del prossimo 11 luglio. «Questa data, quella dell’apertura, significa stravolgere e riconvertire molte attività, un’innovazione perchè si punterà alla realizzazione di B&B, attività per il tempo libero, servizi, passeggiate, creare un territorio in fermento con fermate della metro, vendita di prodotti, rilanciare l’oggettistica, fare rete per la promozione territoriale, per la valorizzazione dei nostri siti archeologici – ha aggiunto Mimmo Volpe – La provincia di Salerno, la Campania e un pezzo del Mezzogiorno d’Italia come l’alta Calabria, la Basilicata e la Puglia sono interessati a questi nostri servizi»