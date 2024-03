Momento difficile per la Salernitana, in ritiro per preparare la gara col Lecce. Sul futuro della società granata, ecco cosa dice il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che parla anche dello stadio Arechi e del campo Volpe.

Faccio delle osservazioni di buonsenso dettate più dalla partecipazione emotiva che da aspetti tecnici. Come ho sempre detto, non ho alcuna competenza calcistica. Purtroppo la Salernitana ha avuto una pessima stagione e spero che la società riesca a riorganizzare le sue cose per fare in modo che si possa riproporre autorevolmente nello scenario sportivo italiano. – ha detto Napoli – Per quanto riguarda i movimenti societari, fermo restando che sono nell’autonomia della proprietà e la politica farà bene a non intercedere, dico che seguiremo il tutto con attenzione e nel caso daremo il nostro contributo, se richiesto, in termini di idee e suggerimenti. Siamo rispettosi delle prerogative della società, per quanto di nostra competenza seguiremo con disponibilità e buona volontà. Per ora ho apprensione e dispiacere, perchè la squadra rappresenta tutta la città. Inizio lavori Volpe e Arechi? Sono aspetti indipendenti, stiamo andando avanti”.