Il direttore generale della Salernitana Walter Sabatini è arrivato intorno alle 14 al Mary Rosy insieme alla moglie Fabiola e al suo braccio destro Bergamini.

Prima della seduta di allenamento si è confrontato a lungo con Liverani e i giocatori, con particolare attenzione ai senatori, dai quali Sabatini si aspettava una leadership emotiva e tecnica differente. Il dirigente ha provato a capire da dove derivino i perduranti problemi e a far capire come ci sia la necessità di chiudere dignitosamente la stagione. Una vittoria col Lecce e un incastro di risultati potrebbe anche riaccendere una fiammella di speranza. Ma ora è giusto non pensarci. Sabatini ha lasciato il centro sportivo verso le 17