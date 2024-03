La controversia tra la Salernitana e Dia ha raggiunto un punto critico. L’attaccante senegalese non è stato incluso nella squadra che si sta preparando in ritiro in vista della sfida contro il Lecce. Secondo quanto riportato da diverse testate il presidente Iervolino ha deciso di intraprendere azioni legali dopo l’ultimo strappo avvenuto con il rifiuto dell’attaccante di subentrare durante la partita poi pareggiata sul campo dell’Udinese e da quel momento finito fuori rosa per scelta del club.

Gli Avvocati del Presidente granata avrebbero depositato ufficialmente un’istanza al Collegio Arbitrale nella quale sostanzialmente si ritiene gravissimo il comportamento assunto dal calciatore in quel di Udine e si chiede la decurtazione dello stipendio del 50% per giusta causa. Si tratterebbe di un risparmio superiore ai 300mila euro.

Ma non sarebbe solo questa la mossa dei legali di patron Iervolino: perchè i comportamenti di Dia, i mal di pancia e la richiesta di cessione a ridosso della chiusura del mercato estivo (con tanto di forfait nello scontro diretto col Lecce nella gara di andata), hanno penalizzato la Salernitana e fatto scendere notevolmente il prezzo del cartellino, un danno economico per una società che lo ha riscattato per 12 milioni dal Villareal accontentandolo sulle clausole e garantendogli uno stipendio super per due anni.