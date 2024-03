E’ stata approvata all’unanimita’ dal Consiglio regionale della Campania la mozione presentata dal consigliere Tommaso Pellegrino di Italia viva sul “Decoro dei luoghi adibiti alla terapia chemioterapica a beneficio della condizione psicofisica del paziente oncologico”. “Finalmente anche in Campania diventa centrale il tema della umanizzazione dei luoghi di cura. Un tema centrale, perche’ l’aspetto psicologico non e’ importante solo da un punto di vista politico ma e’ importante da un punto di vista scientifico: di fronte ad una diagnosi di patologie tumorali avere una reazione positiva, predisporsi in modo reattivo, influisce positivamente sull’efficacia delle terapie”, ha commentato Pellegrino a margine della discussione in Consiglio. Pellegrino ha quindi anticipato di avere chiesto al presidente della Regione Vincenzo De Luca di procedere a un monitoraggio dei luoghi, all’interno delle strutture sanitari, nei quali viene somministrata la chemioterapia: “Ritegno indegno e indecoroso che ci sono luoghi dove si somministrano chemio che non sono decenti. – ha incalzato Pellegrino -. Bisogna attivare monitoraggi stringenti e far capire alle strutture sanitarie che hanno luoghi indegni e indecorosi che non si puo’ andare avanti cosi'”.