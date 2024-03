“Sugli accordi di coesione lavoriamo con tutte le regioni italiane, troviamo una grande collaborazione al di là degli schieramenti, salvo in un caso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bolzano per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano. Un riferimento evidente al governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche se mai citato dalla premier. “Abbiamo introdotto – ha aggiunto – alcune innovazioni: chiediamo ai territori di finanziare proposte condivise anche dal governo nazionale perchè facciamo parte di una strategia complessiva. Vorremmo che dappertutto si desse priorità alle cose davvero importanti perchè in alcuni casi abbiamo trovato anche cose che non erano esattamente prioritarie per lo sviluppo di questa nazione”.