Luigi Lupo direttore del distretto 66 dell’Asl di Salerno che fa riferimento per l’appunto al capoluogo di provincia. Il direttore generale dell’azienda sanitaria locale Gennaro Sosto ha individuato nel dottor Lupo la figura giusta per un incarico di grande responsabilità, dopo l’esperienza alla guida del distretto sanitario 62 a Pagani. «In qualità di vicesindaca del Comune di Salerno, desidero ringraziare il direttore generale professore Sosto per l’attenzione che ha dedicato alla città di Salerno con la nomina a direttore sanitario del distretto 66 del dottor Luigi Lupo», ha dichiarato la vice sindaco e assessore alle Pari Opportunità Paky Memoli. «Salerno aveva necessità di avere un Direttore stabile che potesse occuparsi dei problemi della sanità. Al dottore Lupo vanno dunque gli auguri di un lavoro produttivo e proficuo che sappia, da una parte, tutelare e valorizzare l’intero personale sanitario a lui affidato e dall’altro mettere il bisogno di assistenza delle persone al centro delle sue scelte. Spero di incontrarlo presto per avviare con lui un percorso di collaborazione e di condivisione di scelte a tutela del diritto alla salute dei cittadini Salernitani», ha aggiunto la Memoli.