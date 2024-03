Ha partorito per la seconda al Ruggi, una donna trapiantata renale, che qualche giorno fa, ha dato alla luce con parto cesareo, il suo secondogenito, presso il Reparto di Gravidanza a Rischio dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, diretto dal dottore Mario Polichetti. Una gravidanza non priva di difficoltà, terminata alla 37esima settimana a causa di preeclampsia, ipertensione arteriosa che non rispondeva più alla terapia somministrata, edemi, e la presenza di proteine nelle urine. L’esito positivo della stessa, nonostante la donna avesse già subito un trapianto di rene qualche tempo prima, è avvenuto grazie alla sinergia e alla professionalità dei medici specialisti del Ruggi, (Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi, Chirurgia dei Trapianti, Gravidanza a Rischio), che sono riusciti ad evitare ripercussioni spiacevoli sulla vicenda. ‘Il lavoro di squadra è fondamentale per fronteggiare le continue criticità che si verificano tra i vari reparti, dichiara infatti il dottore Mario Polichetti, e nello specifico, insieme ai miei colleghi, siamo riusciti ad impiegare sul campo ogni nostra risorsa e le singole competenze, per la perfetta riuscita di questa gravidanza, in linea inoltre con i principi dell’azienda sanitaria in cui lavoriamo, volti all’umanizzazione delle cure, all’assistenza continua ed al benessere del paziente’.