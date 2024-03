Spari nella notte a Salerno. È successo in via Fratelli Bandiera, nel rione di Sant’Eustachio. Sei colpi, almeno, esplosi contro il portone di un palazzo. Ed ora in zona torna la paura, anche se nessuno questa notte ha avvertito le forze dell’ordine. Solo in mattinata gli investigatori sono stati informati e sono partite le indagini.

Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile e della Scientifica. La strada è stata interdetta al passaggio per diverse ore. Coordinati dal vice questore Gianni Di Palma, i poliziotti stanno ascoltando tutti i residenti della palazzina presa di mira dove vivono diverse famiglie. Da capire, oltre a chi ha sparato, le ragioni di quanto accaduto. Gli investigatori hanno setacciato l’area alla ricerca di videocamere di sorveglianza.