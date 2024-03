Dopo l’ennesima sciagurata gara persa a Cagliari ed ormai consueta figuraccia rimediata dalla Salernitana, non ci resta che una immensa rabbia e disgusto per i protagonisti di questo squallido teatrino che va avanti dall’inizio di questo vergognoso campionato nel quale realmente non abbiamo mai partecipato per manifesta inferiorita’

La verità è che per provare vergogna bisogna avere dignità : sentimento mai manifestato da nessuno delle componenti, societaria e tecnica

A partire dal Presidente Iervolino, maggiore responsabile di questo immane disastro senza precedenti fino all’ultimo dei mercenari che indossa indegnamente la maglia granata (e che non dovrebbe mai più vestirla fino a fine stagione )

Passando per l’evidente fallimento del ds Sabatini (sicuramente il meno responsabile ma che ha sbagliato tutto nel mercato di gennaio, compreso l’aver scelto un allenatore inadeguato ed impresentabile come Liverani )

Inutile ripeterlo, ma noi lo diciamo da luglio : la squadra granata e’ retrocessa dal ritiro di Rivisondoli !!

La nave affonda senza il suo Capitano, abituato a vincere in altri settori ma ora evidentemente perdente in malo modo nel mondo pallonaro

Ed allora il tempo e’ finito, le chiacchiere dolci non servono più, ne’ i cuoricini e gli improbabili sinallagma d’amore sono volati via

Caro Presidente Iervolino, ci faccia capire, ora , quale e’ il futuro della Salernitana : c’è una serie B da programmare in tempo per tornare in massima serie

Nessuno dimentica che ha preso una società in serie A per pochi spiccioli e con zero debiti e l’ha trascinata nella serie inferiore dopo soli 3 anni con svariati milioni di passività

Se non se la sente, se ha cambiato idea e non ha più voglia allora passi subito la mano, restituendo onore e dignità a Salerno ed alla sua unica ed inimitabile tifoseria, che esigono e meritano chiarezza e verità

Questa la dura nota del Salerno Club 2010 sulla situazione della Salernitana