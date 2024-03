Lo staff della Fondazione Carisal, con il Presidente, Domenico Credendino, venerdì 8 marzo 2024, presso la sede della Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali, nel cinquecentesco palazzo Ricca e nell’attiguo palazzo Cuomo, per una interessante visita guidata dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, patrimonio dell’Unesco che rappresenta la più imponente raccolta archivistica di documentazione bancaria esistente al mondo, catalogata in circa 330 stanze, con documenti che vanno dalla metà del 1500 ad oggi. Nel corso della mattinata, la delegazione della Fondazione Carisal, accolta dal Presidente della Fondazione Banco Napoli, Orazio Abbamonte e dal Direttore Generale, Ciro Castaldo, hanno potuto inoltre ammirare, altresì, il magnifico dipinto “La presa di Cristo” di Michelangelo Merisi da Caravaggio, in esposizione alla Fondazione Banco di Napoli, dal 2 marzo al 16 giugno 2024.