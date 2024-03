di Marco De Martino

SALERNO – ‘’L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire da domani e fino alla gara di sabato, la squadra granata resterà in ritiro presso una struttura della provincia’’: con questa nota telegrafica apparsa sul proprio sito web ufficiale, la società granata ha ufficializzato la decisione, già nell’aria dopo la deblacle di Cagliari, di spedire in ritiro il gruppo squadra in una località vicino Salerno che rimane, per motivi di sicurezza, top secret. Danilo Iervolino (nella foto) ha dunque deciso di punire la squadra dopo l’ennesima figuraccia che ha di fatto condannato la Salernitana alla retrocessione, ma continua a restare in silenzio, defilandosi nonostante la situazione sia diventata catastrofica.

L’APPELLO DEL CCSC Tra l’altro ieri il Centro Coordinamento, attraverso un comunicato diffuso in mattinata, oltre a chiedere ai tifosi di non abbandonare la squadra ma di continuare a sostenerla nonostante tutto ‘’per dimostrare a tutta Italia che Salerno non retrocede mai’’, ha nuovamente richiesto un confronto diretto con il patron, sia per chiedere conto dei programmi futuri sia per verificare la fondatezza di alcune voci circolate su una presunta trattativa per la cessione delle quote di maggioranza del club granata: ‘’A questo punto del torneo – si legge nel comunicato del CCSC – appare improcrastinabile un confronto con la società del presidente Iervolino. Come tifoseria organizzata – sottolinea il Direttivo del Centro Coordinamento Salernitana Club – chiediamo con urgenza una comunicazione ufficiale da parte della proprietà nella quale ci sia finalmente la dovuta chiarezza e certezza rispetto al progetto sportivo per questa città. Vogliamo sapere ora quale sarà lo scenario a giugno, anche in caso di retrocessione in B, quali saranno gli investimenti e quali le prospettive per affrontare il futuro. A ciò si aggiunga la necessità per noi tifosi di sapere se queste voci su presunte trattative per la cessione della Salernitana siano vere o solo delle fake news‘’. Chissà se stavolta Iervolino deciderà di incontrare la tifoseria organizzata o snobberà i supporters come accaduto già nei mesi scorsi.

LIVERANI RESTA Per quanto concerne la situazione tecnica, la società ha deciso di confermare Liverani, ma soltanto perchè a questo punto della stagione e con questa situazione di classifica ormai compromessa sarebbe inutile arrivare al quarto cambio di allenatore. Si andrà avanti con il trainer romano, probabilmente fino al termine della stagione, e poi le strade si separeranno. Nel frattempo si proverà a dare un senso a queste ultime dieci gare provando a battere il Lecce: sabato all’Arechi mancherà per squalifica Kastanos, da valutare le condizioni degli infortunati Pierozzi, Gyomber e Boateng.