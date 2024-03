“Cerchiamo di esprimere telegraficamente quello che pensiamo, la collera è talmente tanta che consideriamo sprecata qualsiasi parola per questa gente senza attributi che è capace di buttarci addosso solo umiliazione e vergogna”. Inizia così un duro comunicato a firma del gruppo Club Mai Sola diramato in serata dopo la pesante sconfitta della Salernitana a Cagliari che spegne qualsiasi tentativo di riaccendere a fronte di una vittoria il discorso salvezza.

“IERVOLINO – si legge – cominci col chiedere scusa ai tifosi tutti, sia a quelli che seguono la squadra in trasferta sia a quelli che soffrono da casa e ci dica subito il piano per la serie B, tanto alla salvezza ci crede solo chi confida nella matematica, anche perché come dovremmo riuscire a salvarci se si fanno solo figure da quattro soldi?”

“SABATINI: stavolta il “colpo di teatro” non è riuscito, ci dispiace enormemente, merita sicuramente il nostro plauso come uomo e per il suo passato, ma questo è chiaramente un fallimento. LIVERANI: come allenatore è inesistente, pensiamo, modestamente, di saper fare meglio anche noi (oggi si è capito dal 2° minuto che la difesa alta era un errore). Farebbe miglior figura a dare le dimissioni, così almeno recupera un po’ in dignità. CALCIATORI: qui è semplicissimo, VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA! La TIFOSERIA è l’unica cosa eccezionale di questa sciagurata annata!!!”

Club Mai Sola Salernitana