Sono due le compagnie aeree che, a breve, potrebbe annunciare le nuove tratte da e per l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Dopo Volotea e EasyJet, infatti, lo scalo salernitano è guardato con particolare attenzione anche da ItaAirways e Wizzair che potrebbero annunciare dei voli attraverso un dialogo serrato con la Gesac, in partenza già dall’11 luglio, la data ufficiale per l’apertura dell’aeroporto. Nei prossimi giorni inizieranno le prove tecniche di atterraggio e decollo per procedere poi spediti verso la bella stagione. «C’è un cronogramma di lavori preciso e il primo obiettivo ovviamente è la pista: l’11 marzo ci sarà la prima prova di collaudo di decollo e atterraggio di un aeromobile proprio per andare ai test finali in modo da arrivare all’11 luglio con tutto pronto, dopodiché si sta lavorando in maniera seria per completare il programma dei lavori e degli investimenti perché va realizzata la nuova infrastruttura aeroportuale che sarà al posto di quella attualmente esistente e in questo momento sta crescendo il terminal dedicato ai voli privati che è di fronte all’attuale terminal – ha dichiarato il presidente della commissione regionale Trasporti Luca Cascone – Quando sarà completato ci si sposterà lì per andare avanti con i lavori e poi bisognerà costruire quello definitivo». Nel frattempo, come conferma anche il presidente Cascone, Rfi ha affidato i lavori del prolungamento della metropolitana: «Confidiamo in due o tre mesi di farlo partire, dobbiamo lavorare su un po’ di segnaletica di potenziamento e adesso stiamo definendo un accordo con i taxi e i tre Comuni in modo da derogare alla comunalità delle licenze per cui il taxi di Salerno non potrebbe andare a Bellizzi in modo da fare una turnazione e far trovare almeno 10-15 taxi ogni volta che arriva un volo». Cascone ha confermato la trattativa con Ryanair: «Sono attività di cui si occupa la Gesac, siamo scaramantici finché non viene firmato il contratto non diciamo niente. So che stanno ragionando anche con Ita e in questo modo veramente avremo un quadro completo – ha aggiunto Cascone – Sarà un escalation, cioè i passeggeri saranno in crescita e raddoppieranno anno dopo anno, quindi 200.000.400.800.000 e un milione e 6 questo ci consentirà anche come territorio, penso soprattutto ai comuni di Pontecagnano e Bellizzi di farsi trovare pronti sia con iniziative pubbliche con iniziative private. Io credo che vada ribadito una cosa: quest’aeroporto è stato aperto e chiuso più volte, dobbiamo ricordarci però che da sempre la pista non era adatta a far atterrare ogni tipo di aeromobile. Adesso con i lavori che inaugureremo con il volo dell’11 luglio e con il completamento di altri 200 metri della pista sarà adatta a far atterrare qualunque tipo di aereo. Questa è la differenza. Oltre al fatto che c’è una gestione di una società qualificata e privata che gestisce già altri 5 aeroporti in Campania». Ad oggi sono nove le tratte che saranno coperte dallo scalo salernitano: Catania, Cagliari e Verona per quanto riguarda Volotea, Ginevra Basilea, Milano, Malpensa, Londra e Berlino per quanto riguarda EasyJet; Torino e Verona dovrebbero essere invece le tratte che annuncerà Ryanair unitamente alle capitali del nord Europa.

