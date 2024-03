“A breve Vincenzo De Luca, anziché contro la Meloni, farà affiggere manifesti contro Gaetano Manfredi”. Lo afferma il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Lo avevamo detto – aggiunge Martusciello- che il vero avversario del centrodestra e’ la coppia Manfredi-Fico con le loro ambizioni di candidarsi l’uno alla presidenza della Regione e l’altro a sindaco di Napoli. Lo ha capito anche De Luca che non a caso ha cominciato ad alzare il livello di scontro contro Manfredi. Non mi meraviglierebbe se i prossimi manifesti con il logo della Regione Campania – conclude il coordinatore forzista – fossero contro il sindaco di Napoli”.