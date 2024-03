In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, ha accolto la proposta dell’Ancidi illuminare con un fascio di luce gialla un monumento significativo della città. È stato scelto Palazzo di Città per ricordare quanto questa amministrazione ha fatto e continua a fare per le donne, affinché abbiano gli stessi diritti e garanzie degli uomini, che non siano vittime di abusi e minacce e che possano sentirsi tutelate sempre, in qualsiasi contesto vivano.