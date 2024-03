«Ieri, nel corso della Commissione Trasparenza, presieduta dal collega Cammarota, si è discusso, tra l’altro, delle inopportune considerazioni di alcuni delegati sindacali in ordine all'”intervento” dei Consiglieri Comunali sulla problematica delle cd. progressioni verticali. Ricordo a me stesso come il Consiglio Comunale sia l’organo di controllo politico/amministrativo del Comune, come lo stesso sia l’autentico ed unico interprete della volontà popolare e come i Consiglieri Comunali possano e debbano “interessarsi”, nell’interesse dei cittadini, a quanto ritengano giusto». Torna a parlare della nota inviata alla stampa da tre sindacalisti della Cisl Angelo Caramanno, presidente del consiglio comunale di Salerno: «Ricordo altresì, a margine della gaffe di cui al comunicato, come i Consiglieri Comunali siano per antonomasia coloro che indirizzano e non vengono indirizzati; nel Comune di Salerno non esistono isole sottratte ai rappresentanti del popolo, verticali od orizzontali che esse siano. Colgo, pertanto, l’occasione per ringraziare, nel caso di specie, i Colleghi Consiglieri che con passione, dedizione e competenza hanno collaborato a migliorare, come in ogni percorso intrapreso, anche l’argomento de quo», conclude Caramanno. E sulla vicenda delle dichiarazioni fatte contro i consiglieri dai sindacalisti della Cisl, arriva anche la presa di posizione del capogruppo dei consiglieri socialisti Filomeno Di Popolo, che a nome della coalizione spiega che «le affermazioni fatte da alcuni sindacalisti, ed in particolare quelle scritte fatte attraverso un comunicato da tre rappresentanti della Cisl di Salerno, tra cui qualcuno che ha anche un interesse personale a partecipare a queste progressioni verticali in deroga, e riguardanti il lavoro dei consiglieri comunali, non è soltanto una gaffe, è qualcosa di pessimo gusto, perché chi è interessato in prima persona dovrebbe avere il buon senso, il buon gusto ed il pudore di non rilasciare dichiarazione come quella che è stata inviata alla stampa nei giorni scorsi».