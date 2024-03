Decine di incontri e colloqui con operatori turistici da ogni parte del mondo e un interesse sempre più evidente per la città di Salerno e per i territori circostanti. All’ITB di Berlino, la Fiera Internazionale del Turismo in corso nella capitale tedesca, evento cardine nel panorama mondiale delle fiere di settore con 7.300 espositori e più di 170.000 visitatori, il Comune di Salerno, presente con un corner dedicato nello spazio Campania all’interno del Padiglione Enit, ha attirato l’attenzione di tantissimi operatori del comparto turistico. Un’ulteriore spinta alla promozione di una città, che vanta una posizione geografica strategica di crocevia tra attrazioni artistiche, culturali, paesaggistiche tra le più famose al mondo, sarà data dal decollo definitivo dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, che da luglio entrerà pienamente in funzione con le rotte recentemente annunciate da vettori importanti come Easyjet e Volotea. Il nuovo scalo aeroportuale, insieme all’Alta Velocità, al porto, alle Vie del Mare, al turismo crocieristico in costante crescita, fanno di Salerno una destinazione sempre più appetibile anche per grandi operatori internazionali. “Il Comune di Salerno è sempre presente laddove si fa una fruttuosa attività di marketing turistico e si promuove la destinazione – dichiara l’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara -Siamo sempre più soddisfatti, perché anche a Berlino, in una delle principali fiere di settore, abbiamo avuto sempre più riscontri positivi, non solo da nazioni europee, ma anche da paesi asiatici e del Medio Oriente. Le fiere servono anche a questo, a portare il brand Salerno nei circuiti nazionali e internazionali, a dare la più ampia visibilità alla città, al territorio circostante e a tutta la Regione”.