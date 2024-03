“Il sindaco non si accorge dell’opposizione? Sarà che non fa il sindaco. A decidere le sorti della città la famiglia De Luca”. Lo ha dichiarato senza mezzi termini il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Roberto Celano, replicando alle parole del primo cittadino. “Napoli non è altro che un accompagnatore, più civile e moderato, che presenzia alle inaugurazioni e alle cerimonie mentre le sorti di Salerno passano per i De Luca, unici a decidere”, ha aggiunto il consigliere Celano che evidenzia tutte le criticità che oggi vive l’amministrazione comunale. “Il Comune ha aderito al Patto Salva Città ma è in difficoltà, non si riesce a far fronte agli impegni assunti con il governo e a rispettare i patti – ha detto ancora il forzista – I fondi pics sono stati spostati dai progetti iniziali e dirottati su altri. Vi erano dei fondi da utilizzare per il Casino Sociale e intanto li spendiamo per gli autobus elettrici che dovrebbero essere a carico della Regione Campania, non del Comune”. Ad intervenire anche il consigliere di Oltre Donato Pessolano: “Ha ragione il Sindaco, l’opposizione è inesistente perchè non ci siamo ancora accorti della sua presenza – ha aggiunto l’ex esponente di maggioranza oggi tra i banchi dell’opposizione – E’ un primo cittadino che non è mai entrato realmente in possesso del suo ruolo a Palazzo di Città. Non ha alcun rapporto con l’opposizione: per fare un esempio, è un mese che il gruppo politico Oltre-Azione ha chiesto, con una lettera protocollata, un incontro al primo cittadino per suggerire a quest’amministrazione incompetente come procedere sul verde pubblico. Ad oggi nulla è pervenuto, proprio come il Sindaco”.