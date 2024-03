di Claudio Antinori

È tutto pronto: domani ci sarà il grande taglio del nastro per la nuova edizione del “Borgo d’oro degli innamorati”. Il centro storico di Agropoli è in fermento e già sono in allestimento i preparativi e gli abbellimenti. A testimoniarlo, giusto per non farsi mancare nulla, è un video pubblicato sui social dalla pagina “Cilento Go” che, e di certo non è un caso, è riconducibile a quell’Annalisa Siano presidente dell’Aps Testene e autrice di un falso al momento della sua candidatura. Giusto ricordarlo: nel mese di maggio del 2022, sono state presentate le candidature per la tornata elettorale del giugno successivo. Per legge è necessario anche allegare ai vari incartamenti il curriculum, ovviamente reale.

La candidata Siano, però, in esso ha dichiarato il falso, cominciando così la campagna elettorale per il Partito Socialista Italiano in appoggio del sindaco poi eletto Roberto Antonio Mutalipassi. L’esperienza fu tutt’altro che memorabile, visti i risultati nelle urne, ma col senno di poi si può affermare che fu propedeutica a quanto sta accadendo oggi. La nascita di un’associazione che riceve fondi pubblici da parte dell’ente e la cui presidenza è affidata a colei che presentò referenze false. Dopo vari eventi, ad esempio la “Piazza pazza”, e progetti finiti nel dimenticatoio come le “Sentinelle del Turismo”, adesso l’associazione è pronta a dare il via ad una nuova iniziativa che è incentrata per l’appunto sull’amore.

Il comune, su richiesta del sindaco e del prode assessore Roberto Apicella molto vicino alla realtà della presidente Siano, che mentì nel curriculum, ha già dato il patrocinio morale e non è escluso che arriveranno anche dei fondi come già successo in passato. Tutto ciò è agli atti, consultabili sull’albo pretorio del comune. Quando funzionante, ovviamente. Tornando al grande evento: il taglio del nastro è fissato per domani alle ore 17.00 davanti alla porta d’ingresso del centro storico di Agropoli, a pochi passi dalla piazzetta che un privato ha conteso al comune (ne parleremo, ndr). Ci sarà poi l’esibizione di una scuola di ballo agropolese. Nel fine settimana, momenti musicali allieteranno le giornate degli agropolesi e dei turisti che avranno la brillante idea di recarsi nel centro storico.